Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116992
ALTIN
162.927
DOLAR
3.8204
STERLİN
5.2660
EURO
4.7098
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Ege'nin huzur veren ilçesi
Ege'nin huzur veren ilçesi
Yüksek topuklarla koştular
Yüksek topuklarla koştular
Çiftlik Bank'tan Uganda'ya yardım eli
Son Dakika

CHP'den BBP'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan başkanlığındaki heyet, seçim güvenliğine yönelik BBP'yi ziyaret etti.

CHP'den BBP'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan başkanlığındaki heyet, seçim güvenliğine yönelik BBP'yi ziyaret etti.

05 Mart 2018 Pazartesi 12:40
0 Okunma
CHP'den BBP'ye 'seçim güvenliği' ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, siyasi partilerin seçim güvenliği konusunda ortak bir payda etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Tezcan'ın başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik Büyük Birlik Partisini (BBP) ziyaret etti. CHP heyetini, BBP Genel Merkezinde Genel Sekreter Üzeyir Tunç ve Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ile Samet Bağcı karşıladı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tezcan, Cuma günü başlattıkları ziyaret kapsamında bugün Büyük Birlik Partisini ziyaret ettiklerini söyledi.

Parti yetkilileriyle uzun ve güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Tezcan, TBMM Anayasa Komisyonunun gündemindeki yasa teklifinin seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Tezcan, şöyle konuştu:

"Hafta boyunca komisyon çalışmalarına devam ederken yine bizim taşımamız gereken kendilerinin düşünceleri, önerileri olursa onları da alarak parlamentoda bu çalışmayı sürdüreceğiz. Önemli olanın seçim güvenliği olduğunu ve seçim güvenliği çerçevesinde siyasi partilerin seçimlerde tercihlerini nereden yana kullanırlarsa kullansınlar ortak bir payda etrafında toparlanabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşüncelerimizi paylaştık, görüş alışverişinde bulunduk. Verimli bir toplantı ve sohbet oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

"Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise Meclis gündeminde yer alan teklife ilişkin hem CHP'nin görüşlerini aldıklarını hem de kendi görüşlerini aktarma imkanı bulduklarını vurguladı.

Meclis gündeminde yer alan teklifi desteklediklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Büyük Birlik Partisi bugüne kadar yönetimde istikrarı, temsilde adaleti savunan bir parti olmuştur. Bugün de aynı kanaatte olan, 25 yıl önce ne söylemişse bugün de aynı şeyleri söyleyen bir parti, harekettir. Bu çerçevede baktığımızda, eksiği olabilir ama uyum yasalarıyla ilgili yeniden bir düzenleme, yeni bir paket daha geleceğini biliyoruz. Bununla ilgili bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek veriyoruz. Barajın sıfırlanmasını temsilde adalet adına sonuna kadar savunan bir hareketiz. Bugün de aynı şeyleri istiyoruz."

Tunç, baraj sorunun seçim ittifakı yoluyla çözüldüğünü gördüklerini vurgulayarak, hazine yardımının ittifak içinde ya da dışında netleştirilerek bir noktaya getirilmesi gerektiğini de bildirdi.

Ziyarette CHP heyetinde, Tezcan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPBBPBülent Tezcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden buluşmanın tarafındayız
Biz, demokrasi ve adaleti temsil eden buluşmanın tarafındayız
TBMM 'ittifak teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'ittifak teklifi' için mesai yapacak
İstemeseler de bu coğrafyada aslan üzerine düşeni yapacaktır
İstemeseler de bu coğrafyada aslan üzerine düşeni yapacaktır
"Toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık"
"Toplam 997 Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısına ulaştık"
"Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor"
"Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor"
'Hangi şartlarda olursa olsun seçim kurullarına aday göstereceğiz'
'Hangi şartlarda olursa olsun seçim kurullarına aday göstereceğiz'
"Kahraman askerlerimiz destan yazıyor"
"Kahraman askerlerimiz destan yazıyor"
Çocuk istismarıyla mücadelede 'ihmal' uyarısı
Çocuk istismarıyla mücadelede 'ihmal' uyarısı
'Türkiye'de OHAL, terörü engellemek için var'
'Türkiye'de OHAL, terörü engellemek için var'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ