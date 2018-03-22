Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118112
ALTIN
167.532
DOLAR
3.9164
STERLİN
5.5542
EURO
4.8265
Müzikle hayata tutundu
Müzikle hayata tutundu
Ticarette Afrika rüzgarı
Ticarette Afrika rüzgarı
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Karadeniz Rüzgarı Sert Esiyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Şiva Dinleyenleri Ağlatıyor
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...

CHP'den AK Parti'ye 'Demokrasi Paketi' önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin talebi üzerine partisince hazırlanan 86 maddelik, 5 kanun teklifini AK Parti Grubu'na gönderdi.

CHP'den AK Parti'ye 'Demokrasi Paketi' önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin talebi üzerine partisince hazırlanan 86 maddelik, 5 kanun teklifini AK Parti Grubu'na gönderdi.

22 Mart 2018 Perşembe 15:28
0 Okunma
CHP'den AK Parti'ye 'Demokrasi Paketi' önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin talebi üzerine, partisince hazırlanan 86 maddelik 5 kanun teklifini, AK Parti Grubu'na iletti.

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin görüş talep etmesi üzerine, "Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi" olarak adlandırılan düzenlemeleri AK Parti Grubu'na gönderdi.

AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği yazıda Özel, AK Parti Seçim İşleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2018'de, "Yasa çalışmaları" konulu yazının, "İlgili makama" hitabıyla kendilerine ulaştığını belirtti.

Özel, "Taraflı ve partizanca kaleme alınmış bu metne yanıtımızı, kanunların yapım yerinin TBMM olması nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne değil, grubunuza gönderilmesini uygun buluyoruz. Bu nedenle CHP'nin 20 Şubat 2017'de Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerimizin imzasıyla TBMM Başkanlığına verdiği toplam 86 maddeden oluşan 5 kanun teklifimizi tarafınıza bir kez daha sunuyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin AK Parti'ye ilettiği Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapan 3 teklif ile Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi, Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanun Teklifi'nden oluşuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAK PartiÖzgür Özel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi
Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi
Başbakan Yıldırım Makgothi'yi kabul etti
Başbakan Yıldırım Makgothi'yi kabul etti
"60 bine yakın imza toplandı"
"60 bine yakın imza toplandı"
Erdoğan, AK Parti'li 45 milletvekiliyle bir araya geldi
Erdoğan, AK Parti'li 45 milletvekiliyle bir araya geldi
Türkiye'den sert tepki
Türkiye'den sert tepki
ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala anlamamış
ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala anlamamış
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Afrin açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Afrin açıklaması
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır
Başbakan Yıldırım: Zeytin Dalı bir barış harekatıdır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ