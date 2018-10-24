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CHP'den '2023 Eğitim Vizyonu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonuna ilişkin, "Adına vizyon belgesi dedikleri belge, AKP'nin 16 yılda yapmadıklarının itirafıdır." dedi.

CHP'den '2023 Eğitim Vizyonu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonuna ilişkin, "Adına vizyon belgesi dedikleri belge, AKP'nin 16 yılda yapmadıklarının itirafıdır." dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:05
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CHP'den '2023 Eğitim Vizyonu' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, dün açıklanan 2023 Eğitim Vizyonunu'na yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

Vizyon belgesinin beklentileri karşılamadığını, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hüsrana uğradığını savunan Kaya, "dağ fare doğurdu." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "vizyon belgesi" açıklayacağını duyurduğunda, herkesin heyecanlandığını belirten Kaya, "Maalesef Sayın Bakan beklentileri boşa çıkarttı. Bir Vizyon belgesi değil bir uygulama belgesi açıkladı." diye konuştu.

Yıldırım Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı, eğitimle ilgili vizyon belgesini bir siyasi parti genel başkanının huzuruna çıkarak, onun sarayında açıkladı. Daha önce Milli Eğitim Bakanı için, 'davul boynunda tokmağı sarayda' demiştik. Son gelinen noktada davulunu da saraya kaptırdı. Davulu da boynuna takan saray, hem çalıp hem oynayacak. Adına vizyon belgesi dedikleri belge, AKP’nin 16 yılda yapmadıklarının itirafıdır. Sayın Ziya Selçuk, açıkladığı belgeyle kendisinden önceki 6 Milli Eğitim Bakanı'nın yapmadıklarının altını çizmiştir. Sayın Bakan, ders saatleri ve çeşitlerinin azaltılacağını açıkladı. Biz de çocuklarımızın omuzlarındaki ders yükünün hafifletilmesini istiyoruz. Diğer yandan da hangi derslerin kaldırılarak, saatlerinin düşüreceğini merak ediyoruz. Nasıl bir uygulama olacak, felsefe dersini kaldırdığınız gibi mi olacak? Atatürk’ü ders kitaplarından çıkarttığınız gibi mi olacak? Matematiği, fiziği, kimyayı mı kaldıracaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız? Yakın takipçisi olacağız."

Pedagojik formasyon şartının kaldırılmasına tepki

Açıklamada, öğrencilerin yurt sorununun nasıl çözüleceğinin aktarılmadığını vurgulayan Kaya, pedagojik formasyon şartının kaldırılması kararına da tepki gösterdi.

Kaya, "Sayın Bakan bu eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı'nın vereceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi formasyon dersini vermek değildir. Formasyon dersi eğitim fakülteleri tarafından uzman kişiler eliyle verilmelidir." diye konuştu.

Vizyon belgesinde, ekonomik durumlarını iyileştirecek, somut bir şeyin olmamasının öğretmene verilen değerin göstergesi olduğuna değinen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan, imam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kurulacağını açıkladı. Bu uygulama neden imam hatip okullarıyla sınırlandırılıyor. Diğer okullar neden bu uygulamanın dışında tutuluyor. Sayın Bakanın, Öğretmenler Meslek Kanunu'nu çıkaracaklarını açıklamasını çok olumlu karşılıyoruz. Biz de eğitimin paydaşlarının görüşlerini de alarak, bir Öğretmenler Meslek Kanunu hazırladık. 1 Kasım Perşembe günü TBMM'ne sunacağız. Buradan AKP'ye ve tüm partilere çağrı yapıyorum; gelin, hep birlikte öğretmenlerimiz için bu kanunu çıkaralım."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYıldırım Kaya
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