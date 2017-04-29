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CHP'den 1 Mayıs genelgesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla partinin 81 il örgütüne 1 Mayıs'a kitlesel katılımın sağlanması için genelge gönderildi.

CHP'den 1 Mayıs genelgesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla partinin 81 il örgütüne 1 Mayıs'a kitlesel katılımın sağlanması için genelge gönderildi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:50
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CHP'den 1 Mayıs genelgesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba imzasıyla partinin 81 il örgütüne gönderilen genelgede, "Emekçilerin her geçen gün daha da sömürüldüğü, kazanılmış hakların iktidar tarafından tırpanlandığı, emek düşmanı politikaların hat safhada uygulandığı bu dönemde 1 Mayıs, beyaz ya da mavi yaka ayırmaksızın tüm emekçilerin omuz omuza haklarını savunacağı ve asla yılmayacaklarını göstereceği bir gün olacaktır." ifadelerine yer verildi. 

CHP'nin, 1 Mayıs'ta, 'emek en yüce değerdir' inancıyla emekçilerle birlikte alanlarda olacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"CHP tüm illerde örgütleriyle, kıdem tazminatının fona devredilerek gasbına, kiralık işçilik düzenine, reform adı altında kamu personelinin taşeron haline getirilmesine, performans denerek biat etmeyenlerin sürgün edilmesine, ısrarla önlem alınmayan iş cinayetlerine ve emekçinin üç kuruşuna göz dikenlere karşı meydanlarda emekçilerle omuz omuza sömürüye karşı ses yükseltecektir."

AA

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