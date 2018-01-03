CHP'de son PM, 19 Ocak'ta toplanıyor

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultay öncesinde, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle son kez bir araya gelecek.

Alınan bilgiye göre, CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilecek 36. Olağan Kurultayı'nın son hazırlıkları devam ediyor.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay için slogan, renk ve amblem arayışları sürerken, PM üyeleri yeniden toplantıya çağrıldı.

PM üyelerini 2017'nin Aralık ayında toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ocak 2018'de yeniden PM toplantısı kararı aldı.

Yeni PM kurultayda belirlenecek

CHP'nin 3-4 Şubat'ta gerçekleştireceği kurultay iki gün sürecek. İlk gün genel başkanlık seçimi, ikinci gün ise PM ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Kurultaydan sonraki en yetkili organ olan PM'ye girebilmekse, her partili için büyük önem taşıyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) Genel Başkan tarafından 60 kişilik PM üyeleri arasından belirleniyor.