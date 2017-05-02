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CHP'de rota 2019 seçimleri

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranı doğrultusunda rotayı 2019 seçimlerine çevirdi.

CHP'de rota 2019 seçimleri

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranı doğrultusunda rotayı 2019 seçimlerine çevirdi.

02 Mayıs 2017 Salı 12:17
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CHP'de rota 2019 seçimleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 16 Nisan'daki halk oylamasında "hayır" tercihinin aldığı oy oranı doğrultusunda rotayı 2019 seçimlerine çevirdi.

Halk oylamasından çıkan "hayır" tercihinin oy oranını koruma ve artırma planı yapan CHP, parti örgütlerini dinamik tutmak ve halkla daha çok temas kurmak için çalışmalara hız verdi.

Halk oylamasının ardından TBMM grubuyla, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ve il başkanlarıyla bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde de partisinin belediye başkanlarıyla buluşacak.

Toplantılarda, partisinin yönetim kademesinde bulunanlardan alanda olmalarını, ziyaretlerini sürdürmelerini, halk oylaması sürecinde kazanılan ivmeyi korumak için çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu'nun, gelecek günlerde "teşekkür" ziyaretleri yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, işçi ve işveren örgütleriyle bir araya geleceği, çeşitli şehirlere gideceği ifade ediliyor.

İl ve ilçe başkanlarına, oyunu ister "evet" ister "hayır"dan yana kullansın, bütün vatandaşların kapılarını çalmaları talimatı veren Kılıçdaroğlu, iki ay içerisinde bu ziyaretlerin tamamlanarak kendisine bir rapor sunulmasını istedi.

Kılıçdaroğlu'nun direktifleri doğrultusunda, parti yönetimi de halk oylamasında "hayır" oyu için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına (STK), meslek odalarına ve demokratik kitle örgütlerine ziyaretlerde bulunuyor.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki bir heyet, bugüne kadar aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halkevleri, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Mimarlar Odası ve 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Vakfı'nın da bulunduğu çok sayıda STK'yı ziyaret ederek "teşekkürlerini" iletti.

2019 seçimlerine yenilenerek girecek

Anamuhalefet partisi, 2019'daki seçimlere yenilenerek girmek için de kolları sıvadı. 2017 içinde il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı planlayan parti, yıl sonunda büyük kurultayı yapmayı hedefliyor.

Oluşacak yeni yönetim yapısıyla seçimlere girmeyi amaçlayan parti, tüzük ve programın yenilenmesi için de adımlar atacak.

Gençlere ve kadınlara özel bir önem verilmesini isteyen Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcılığı sayısını artırabileceği konuşuluyor.

Meclis'te de etkin bir CHP

Kılıçdaroğlu, parti yönetimiyle yaptığı toplantılarda, anayasa değişikliğine ilişkin uyum yasalarının gelmesi beklenen TBMM'de izlenecek yol haritasını da belirliyor.

Bu kapsamda, yarın parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündeminin, büyük ölçüde Meclisteki stratejiye ayrıldığı öğrenildi.

Toplantıda, PM üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının önerileri de dikkate alınarak gelecek döneme ilişkin hamlelerin netleştirileceği ifade edildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasında mühürsüz zarfları ve oy pusulalarını geçerli saymasının kabul edilemez olduğunu Meclis kürsüsünden sık sık dile getirmeyi planlayan parti, "meşru olmadığını" ileri sürdüğü sonuçlara karşı demokratik tepkileri artırmayı hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHP16 Nisan2019 SeçimleriTBMM
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