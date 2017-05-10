CHP'de parti sözcüsü Tezcan oldu

CHP'de Selin Sayek Böke'nin istifasıyla boşalan parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 12.00'de toplandı.
Toplantı devam ederken, MYK açıklamasının saat 15.00'te yapılacağı duyuruldu.
Duyuruda açıklamanın, parti sözcülüğü görevine getirilen Genel Başkan Yardımcısı Tezcan tarafından yapılacağı bildirildi.
Böke'nin istifasıyla boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise henüz atama yapılmadı.
AA