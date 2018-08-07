CHP'de parti içi muhalefet güçleniyor

CHP'de son yıllarda yaşanan kurultay süreçleri, parti içi muhalefetin gücünü artırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk kez 5 Eylül 2014'te gerçekleştirilen 18'inci Olağanüstü Kurultay'da çıktı.

Bu kurultayda, delegelerinin 177'sinin imzasıyla genel başkanlığa aday olan İnce'nin 415 oy alması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nun 740 oyla koltuğunu koruduğu kurultayda, İnce'nin aldığı oy sürpriz oldu.

Delege yapısındaki hareketlilik nedeniyle bu süreçte işi sıkı tutan CHP Genel Merkezi, daha sonra 16-17 Ocak 2016'ta 35'inci Olağan Kurultay'a gitti.

Seçime tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu, bin 238 delegenin 990'ının oyuyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

CHP'nin bu yıl 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilen 36'ncı Olağan Kurultayı'nda ise Muharrem İnce yeniden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı.

Mükerrer imza tartışmasının da yaşandığı kurultayda, bin 266 delegenin bin 253'ü oy kullandı. İnce, geçerli bin 237 oyun 447'sini alırken, Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, böylece 4'ü olağanüstü, çoğu da seçimli olmak üzere girdiği 7 kurultaydan da başarıyla ayrıldı. Muharrem İnce ise rakip olduğu iki kurultayda da kaybetti.

Değişim talebi arttı

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, yüzde 30,64 oy aldı.

Seçim sürecinde, "kaybetse de CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını" açıklayan İnce için bazı delegeler harekete geçti.

Olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayan İnce'ye yakın isimler, "630 imzaya ulaşıp, genel merkeze teslim ettiklerini" ifade etmelerine rağmen Genel Merkez bu rakamın 569'da kaldığını belirtti.

Genel Merkezin açıkladığı rakamlar dikkate alındığında olağanüstü kurultay için gerekli olan 622 sayısı elde edilemese de son kurultayın ardından parti içi muhalefetin arttığı görülüyor.

CHP'de 36'sı olağan 55 kurultay yapıldı

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi.

3-4 Şubat'ta 36'ncı Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19'uncu Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı.

Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Kılıçdaroğlu, partinin 7'nci genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturmuştu.