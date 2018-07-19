Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92855
ALTIN
189.011
DOLAR
4.8295
STERLİN
6.2722
EURO
5.6034
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi
Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı ifade edilirken genel merkez bu sayının 400 civarında olduğuna belirtiyor.

CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı ifade edilirken genel merkez bu sayının 400 civarında olduğuna belirtiyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
0 Okunma
CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin 526 imzaya ulaştığı belirtilirken, CHP Genel Merkezi ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Alınan bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza verme süreci devam ediyor.

OIağanüstü kurultay için imza sürecinin başladığını basın toplantısı ile duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için noter kanalıyla 3 günde imza veren delege sayısını ise 526 olarak açıkladı. CHP Genel Merkezi ise bu sayının 400'lerde olduğunu belirterek sürece yakından izliyor.

Öte yandan parti içinde "değişim" isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere ise her gün yenileri ekleniyor.

İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ile Selin Sayek Böke de değişim talebinde bulunarak olağanüstü kurultay çağrısı yaparken, eski milletvekilleri Barış Yarkadaş ve İlhan Cihaner de bu talepte bulundu.

Böke: Aday değilim

CHP içinde ve özellikle son olağan kurultay öncesi çok konuşulan iki isim olan İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke "Gelecek İçin Biz" başlığı ile dün olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı. Açıklamadaki "sorumluluk almaya hazırız" ifadesi Böke'nin de genel başkanlığa aday olacağı yönünde yorumlanmıştı.

Böke, bugün yaptığı bir açıklama ile aday olmadığını bildirirken, "Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur." değerlendirmesini yaptı.

"Yaptıkları baskı kabul edilemez"

Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger ise yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kurultay talebinin oluşmasından bu yana parti üyeleri arasında zaman zaman yapılan yorumlar ve eleştirilerin parti içi yoldaşlık hukukunu ciddi bir biçimde zedelemeye başladığını belirtti. Genel merkez yönetiminden bir iki ismin CHP imkanlarını kullanarak yaptıkları baskının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Aksünger, "Hepimizin olan bu partinin imkanlarını kendi koltuklarını korumak için kullanmak ve dağıtmak ne parti ahlakına ne geleneğindeki fıtratına ne de tüzüğüne sığar." ifadesini kullandı.

"Sayıları yarıştıracak halimiz yok"

Değişim talebinde bulunanlar, yeterli imzayı birkaç gün içinde toplayacaklarını iddia ederken parti yetkilileri bu girişimin CHP'le zarar verdiği görüşünde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişim talebinde bulunanların, "olağanüstü kurultay için şu ana kadar 526 imza toplandı" açıklamalarını değerlendirdi.

"CHP'de sayıları yarıştıracak halimiz yok. Kurultay büyük vicdanımız. Büyük vicdan, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri, olup biteni seyrediyor." diyen Özkan, delegelerin "kurultay topla" demesi durumunda, bunun gerçekleşeceğini belirtti.

Sürenin tamamlanmasına 11 gün kaldı

CHP Tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor. Buna göre imzaların toplanması için 11 günlük süre daha bulunuyor.

Parti genel merkezi imzaların ulaşmasının ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.  

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
CHP'den '28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın' teklifi
CHP'den '28 gün askerlik yapma şartı kaldırılsın' teklifi
CHP'de kurultay baskısı artıyor
CHP'de kurultay baskısı artıyor
CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı
CHP delegelerine olağanüstü kurultay için imza çağrısı
"İki 15 Temmuz var"
"İki 15 Temmuz var"
"Meclisin çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz"
"Meclisin çalışmalarını birlikte sürdüreceğiz"
Tezcan'dan 'Olağanüstü kurultay' açıklaması
Tezcan'dan 'Olağanüstü kurultay' açıklaması
AK Parti Grubunda seçim yapıldı
AK Parti Grubunda seçim yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ