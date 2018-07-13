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CHP'de kurultay için imza maratonu başlıyor

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları hızlanırken, değişim isteyen delegelerin pazartesi gününden itibaren imza toplamaya başlayacağı öğrenildi.

CHP'de kurultay için imza maratonu başlıyor

CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları hızlanırken, değişim isteyen delegelerin pazartesi gününden itibaren imza toplamaya başlayacağı öğrenildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:43
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CHP'de kurultay için imza maratonu başlıyor

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde partisinden 4 milyon oy fazla almasıyla başlayan "değişim" çağrıları, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

CHP Genel Merkezi'nin "gündemimizde kurultay yok" açıklamalarına rağmen, Muharrem İnce'nin "önümüzden yürü derlerse ben yürümeye hazırım" sözleri, olağanüstü kurultay taleplerini yeni bir evreye taşıdı.

Bu söz üzerine harekete geçen bir grup kurultay delegesi, komisyon oluşturarak olağanüstü kurultay için imza toplama kararı aldı.

Kurultay delegelerinin pazartesi günü bir basın açıklaması yaparak, olağanüstü kurultay çağrısı için noter kanalıyla imza toplamaya başlaması bekleniyor.

15 gün içinde 624 imza

CHP'de seçimli bir olağanüstü kurultay için tüzük gereği 624 delegenin imzası gerekiyor.

Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.

Kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, 15'nci günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekiyor.

Tüzükte, yeterli imzaya ulaşılması durumunda Genel Merkez'in 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayacağı belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Ince
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