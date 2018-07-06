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CHP'de kritik sayı 634

Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için şubat ayı verilerine göre, 634 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

CHP'de kritik sayı 634

Kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için şubat ayı verilerine göre, 634 kurultay delegesinin imzası gerekiyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:29
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CHP'de kritik sayı 634

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yeniden kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP'de, seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için şubat ayı verilerine göre, 634 kurultay delegesinin imzası gerekiyor. 

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamalar, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

Dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra "gündemimizde kurultay yok" diyen yönetim Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiğini açıklasa da seçimlerden başarısızlıkla çıkıldığını düşünen parti içindeki önemli bir kesim ise olağanüstü kurultay toplanması için harekete geçti.

Diyarbakır, Sakarya, Kayseri...

Diyarbakır'da, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman, Afyonkarahisar gibi illerden 50 civarında kurultay delegesi "değişim" çağrısı yaparken, hem genel merkezin hem de Muharrem İnce kanadının delegeleri sıkı markaja aldığı belirtiliyor.

Her iki kanadın da umutlu olduğu kulislere yansırken yaklaşan yerel seçimlerin ise kurultay delegelerinin imza tercihinde etkili olacağı belirtiliyor. Parti kulislerinde, yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmeyecek belediye başkanlarının olağanüstü kurultay için çalışacağı, adaylık bekleyenlerin ise genel merkez lehinde tutum takınacağı konuşuluyor.

Yerel seçimlere kadar bir olağanüstü kurultay toplanamaması durumunda ise burada alınacak sonuçların daha sonrası için "kesin belirleyici" olacağı ifade ediliyor.

Bin 266 delege bulunuyor

CHP'nin bu yıl şubat ayında gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'na göre partinin bin 266 delegesi bulunuyor.

Bu rakam baz alındığında CHP'de olağanüstü kurultay toplanabilmesi için kritik sayı, toplam delegenin salt çoğunluğu olan 634.

Seçimli bir olağanüstü kurultay toplanabilmesi için CHP tüzüğüne göre, 634 delegenin noter kanalıyla imza vermesi gerekiyor.

Mükerrer imza tartışmasının da yaşandığı son kurultayda, bin 266 delegenin bin 253'ü oy kullanmıştı. Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce, geçerli bin 237 oyun 447'sini alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
24 HaziranCHPKURULTAYOlağan Kurultay
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