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CHP'de İzmir heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasından sonra gözler yeni isimlere çevrildi.

CHP'de İzmir heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasından sonra gözler yeni isimlere çevrildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:19
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CHP'de İzmir heyecanı

Genel seçimlerin ardından "partide değişim" isteyenlerin başında gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'de gözler İzmir'e çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, başta strateji belgesi olmak üzere yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de, aday adaylıkları için kulisler de hareketli.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP'nin kimi aday göstereceği merak konusu oldu.

CHP'de İzmir için çok sayıda isim konuşulurken, bazı ilçe belediye başkanları ve İzmir milletvekillerinin adı da aday adaylığı için geçiyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kocaoğlu'ndan boşalacak koltuğa kimi aday göstereceği merak konusu olsa da adayların kulis çalışmalarına hız verdiği biliniyor.

İYİ Parti etkisi

MHP ve AK Parti'nin olası ittifakının yanı sıra İYİ Parti'nin de İzmir’de CHP ve AK Parti arasındaki rekabeti artıracağı, CHP'de 24 Haziran sonrası yaşanan parti içi gelişmeler etrafında şekillenen sorunların da CHP'yi zorlayacağı belirtiliyor.

İzmir'de belirleyicinin ise İYİ Parti'nin adayının olacağı değerlendiriliyor.

Öne çıkan isimler

Çok sayıda aday adayının konuşulduğu CHP'de üç isim öne çıkıyor.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu’nun, genç ve vizyon sahibi yeni bir yüz üzerinden değişim mesajı vererek Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i işaret ettiği biliniyor.

Bir diğer öne çıkan ismin de Seferihisar'ı yöneten Tunç Soyer'in olduğu belirtiliyor.

Yine geçen dönem Bornova Belediye Başkanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevi yapan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın adı da İzmir Büyükşehir Belediye koltuğu için öne çıkan isimler arasında.

Sürpriz isim çıkabilir

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ile eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın adının da dillendirildiği İzmir için bazı mevcut MYK üyeleri ile İzmir milletvekillerinin de nabız yokladığı ifade ediliyor.

Aday adaylığı başvurularını 1-19 Ekim tarihlerinde kabul edecek olan CHP'de, İzmir için sürpriz isimlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aziz KocaoğluCHP
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