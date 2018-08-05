Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
"Türk müziği evrenseldir"
"Türk müziği evrenseldir"
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı

CHP'de imzalara ilişkin belge teslim süresi yarın doluyor

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için süre yarın 17.00'de dolacak. Bu süreden sonra toplanan imzalara yeni belge eklenmesi mümkün olmayacak.

CHP'de imzalara ilişkin belge teslim süresi yarın doluyor

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için süre yarın 17.00'de dolacak. Bu süreden sonra toplanan imzalara yeni belge eklenmesi mümkün olmayacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:26
0 Okunma
CHP'de imzalara ilişkin belge teslim süresi yarın doluyor

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan ve genel merkeze teslim edilen imzalara yeni belge eklemede tanınan süre yarın saat 17.30'da dolacak.

Alınan bilgiye göre, CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan "başarı" tartışmaları sonrası bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebiyle toplayıp perşembe günü genel merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili yeni bir aşamaya geçiliyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen imzalar, avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ederken, tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre yarın 17.00'de dolacak.

Bu süreye kadar yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayan için önemli.

Ancak alınan bilgiye göre, genel merkezin açıkladığı rakamı değiştirecek bir belge sayısının ulaştırılmadığı belirtiliyor.

Muhaliflerin gözü Genel Merkez'den gelecek açıklamada

Öte yandan, olağanüstü kurultay için imza toplayan delegeler, yarın süre bitimi sonrası Genel Merkez'in yapacağı açıklamaya göre hareket edecek. Delege sözcüleri, Genel Merkez'den öncekinden farklı bir açıklama beklemediklerini söyleseler de "Sonucu görmeden bir değerlendirme doğru olmaz." ifadesini kullanıyor.

İmzaları değerlendirme sürecindeki Genel Merkez yetkililerinin ise yarın sürenin dolacağı 17.00'de ya da salı günü bir açıklama yapması bekleniyor.

Erkek'in açıklamaları tartışmalarının dozunu yükseltti

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delege imzası gerekiyor.

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını açıklasalar da Genel Merkez yöneticileri ise ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığını duyurdu.

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, verdiği imzaları geri çeken delege sayısı düşülmeden bile rakamın 605 olduğunu duyurması partideki tartışmaların dozunu yükseltti.

CHP'de, kurultay toplanmasa dahi bu tartışmaların dinmesi beklenmiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDeğişim Ve Umut Kurultayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi
CHP'li Ağbaba'dan iş güvenliği tepkisi
CHP Samsun il başkan yardımcıları görevden alındı
CHP Samsun il başkan yardımcıları görevden alındı
"81 milyona kaliteli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz"
"81 milyona kaliteli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz"
"Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605"
"Genel Merkezimize sunulan noter onaylı belge sayısı 605"
Türkoğlu'ndan, Bakan Selçuk'a ziyaret
Türkoğlu'ndan, Bakan Selçuk'a ziyaret
CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı
CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı
Bakan Ersoy'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
Bakan Ersoy'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
"Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum"
"Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum"
"Böyle ittifak ilişkisi olamaz"
"Böyle ittifak ilişkisi olamaz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ