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CHP'de 'değişimin' hangi yönde olacağı tartışılıyor

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li muhaliflerin yeterli 625 sayısına ulaştığı açıklanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "değişim" açıklaması ise kafaları karıştırdı.

CHP'de 'değişimin' hangi yönde olacağı tartışılıyor

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li muhaliflerin yeterli 625 sayısına ulaştığı açıklanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "değişim" açıklaması ise kafaları karıştırdı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:17
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CHP'de 'değişimin' hangi yönde olacağı tartışılıyor

Alınan bilgiye göre, CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. 

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli imzaya ulaştıklarını açıklarken parti yöneticilerinin daha önce "salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı son gün olan 30 Temmuz Pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan değişim sinyali

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinde son 6 güne girilirken, Kılıçdaroğlu'nun attığı adım ise dikkatleri başka yöne çekti.

Partisinin grup toplantısı çıkışında, "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın." açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile Merkez Yönetim Kurulunda önemli değişikliğe gideceği ve bu değişiklikle olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmeyi amaçladığı konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ne derece etkili olacağının birkaç gün içinde ortaya çıkması beklenirken, hem olağanüstü kurultay isteyenlerin hem de genel merkezin, delegeleri "sıkı markaja" aldığı parti kulislerine yansıyor.

Kurultay için yeterli imzaya ulaşılıp ulaşılamayacağında ise önümüzdeki yerel seçimlerin en etkili faktör olacağı belirtiliyor.

Her iki kesimin de yerel yönetimi, delegelerin kararlarını etkilemek için kullandığı kulislere yansıyor.

Olağanüstü kurultay isteyenler, demokratik bir tüzük oluşturarak kurumsal ve örgütsel değişimi hayata geçireceklerini açıklarken, CHP'de "değişim"in hangi yönde gerçekleşeceği ise şimdiden merak konusu.

İmza süreci 30 Temmuz'da sona erecek

CHP Tüzüğü'ne göre noter kanalıyla imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu, yani 625 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle geçtiğimiz hafta pazartesi günü noter kanalıyla süreç başlatıldı. Olağanüstü kurultay için noter kanalıyla imza toplama süresi ise 30 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

Parti genel merkezi, yeterli imza sayısına ulaşması halinde 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak zorunda.

CHP'de 19'u olağanüstü 55 kurultay yapıldı

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak anılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat'ta 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'te yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDeğişim Ve Umut Kurultayı
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