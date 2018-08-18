Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88735
ALTIN
229.379
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6833
EURO
6.8881
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
ALTAN BAHADIR'I KAYBETTİK
De Bruyne 3 ay yok
De Bruyne 3 ay yok
RASAT uydusu 7 yaşında
RASAT uydusu 7 yaşında
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'
'Yola çıkmadan kontrollerinizi yapın'

CHP'de bayramlaşma 2. gün yapılacak

CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak.

CHP'de bayramlaşma 2. gün yapılacak

CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü yapılacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:13
0 Okunma
CHP'de bayramlaşma 2. gün yapılacak

CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştirilecek.

CHP'nin Kurban Bayramı programı belli oldu.

Buna göre, CHP'nin siyasi partiler ve örgütle bayramlaşması bayramın ikinci günü olacak.

CHP'nin kabul heyeti Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi başkanlığında Parti Meclisi (PM) üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil'den, ziyaret heyeti ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den oluşacak.

Heyet, ilk olarak saat 9.30'da AK Parti'yi ziyaret edecek. Heyet daha sonra sırasıyla saat 10.00'da DSP, saat 10.20'de Vatan Partisi, saat 10.40'da HDP, saat 11.00'de İYİ Parti, saat 11.30'da BBP, saat 11.55'de DP, saat 12.10'da MHP, saat 12.30'da da Saadet Partisini ziyaret edecek.

CHP'de aynı saatlerde, aynı partiler bayramlaşma için kabul edilecek.

Partinin örgütle bayramlaşması da aynı gün 13.30-14.30 saatlerinde CHP Genel Merkez Lobisi'nde yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi
Kılıçdaroğlu Nevşehir'de
Kılıçdaroğlu Nevşehir'de
TBMM Başkanı Yıldırım, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
TBMM Başkanı Yıldırım, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
Kılıçdaroğlu, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
AK Parti'den belediyelere 'dolar' talimatı
AK Parti'den belediyelere 'dolar' talimatı
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ünal'dan ABD açıklaması
AK Parti Kongresi'ne 9 siyasi parti davet edildi
AK Parti Kongresi'ne 9 siyasi parti davet edildi
MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi
MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ