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"CHP artık milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, artık mahkeme kapılarında dolanmayı bırakıp milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir." dedi.

"CHP artık milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, artık mahkeme kapılarında dolanmayı bırakıp milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir." dedi.

25 Nisan 2017 Salı 15:09
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"CHP artık milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Danıştay 10. Dairesinin, Yüksek Seçim Kurulunun "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesi kararını değerlendirdi. 

Anayasa’nın 79. maddesinin açık bir şekilde, Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir yere başvuru yapılamayacağını düzenlediğini anlatan Turan, CHP'nin buna rağmen, eski alışkanlıklarıyla mahkemeler eliyle siyasete yön verebileceğini düşünerek böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

"Anayasa'da ne yazdığını bilenler için bu sonuç şaşırtıcı olmamıştır. CHP, artık mahkeme kapılarında dolanmayı bırakıp milletle beraber siyaset yapmayı öğrenmelidir. Referandum sonuçları net bir şekilde 'evet' lehine sonuçlanmıştır. Bizler, şimdiden 2019 seçimlerine hazırlık yapıyoruz. CHP ise bunun yerine başka yollarla kendine iktidar devşirmeye çalışıyor. Bir anamuhalefet partisinin yeri mahkeme kapıları değil, siyaset alanı olmalıdır. Siyaset mahkemelerle, kurumlarla, yargı yoluna başvurularla değil, meydanlarda milletle olur."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBülent TuranYüksek Seçim KuruluAnayasaCHP
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