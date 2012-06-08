CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

TBMM - CHP, zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen kanunun esas bakımından iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.



CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, başvuru dilekçesini bugün saat 14.00'de Anayasa Mahkemesi'ne iletecek.

CHP, daha önce de kanunun şekil bakımından iptalini istemiş, ancak Anayasa Mahkemesi reddetmişti.