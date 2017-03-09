CHP, AK Parti'nin bilgilendirme setini 'ekleme yaparak' iade etti

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AK Parti'nin anayasa değişikliği konusunda kendilerine gönderdiği bilgilendirme setine ilişkin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya beraberindeki eklerle beraber bir mektup gönderdi.

Mektubuna, "Sayın Genel Başkanımıza gönderdiğiniz 07 Mart 2017 tarihli mektubunuzdan, Genel Başkanımızın Best FM radyo programındaki basit bir dil sürçmesi üzerinden polemik yürütme isteğinde olduğunuz anlaşılmaktadır." ifadesiyle başlayan Tezcan, "Demokratik Cumhuriyeti ve hukuk devletini ortadan kaldıracak bu teklifi savunacak ciddi referans eksikliğinin sizleri bu tip arayışlara yönelttiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan mektupta, teklif Anayasa Komisyonuna gelmeden önce hazırladıkları "35 Soru 35 Cevap" ve komisyondan geçtikten sonra hazırladıkları "30 Soru 30 Cevap" adlı broşürlerden AK Parti milletvekillerinin çok yararlandığını bildiklerini belirtti.

Bülent Tezcan'ın gönderdiği mektubun ekinde AK Parti'nin gönderdiği bilgilendirme setinin yanında CHP'nin hazırladığı "35 Soru 35 Cevap", "30 Soru 30 Cevap", "Hayır Demezseniz Ne Olacak?", "Neden Hayır?" ve "Anayasa Değişikliği Sorular-Cevaplar" başlıklarını taşıyan broşürler de yer aldı.