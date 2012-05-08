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CHP Adana İl Başkanlığı'na haciz

İl başkanlığının reklam ve tanıtım çalışmalarını yürüten firma, alacağına karşılık binadaki masa ve sandalyeleri haczetti.

CHP Adana İl Başkanlığı'na haciz

İl başkanlığının reklam ve tanıtım çalışmalarını yürüten firma, alacağına karşılık binadaki masa ve sandalyeleri haczetti.

08 Mayıs 2012 Salı 16:19
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CHP Adana İl Başkanlığı'na haciz

Genel seçimlerde CHP Adana İl Başkanlığı'nın reklam ve tanıtım çalışmalarını yürüten firma, alacağına karşılık il başkanlığındaki masa ve sandalyeleri haczetti.

İlgili firmanın talebiyle Adana 7. İcra Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında, icra görevlileri CHP Adana İl Başkanlığı'na gitti. Görevliler, söz konusu firmanın alacağına karşılık il başkanlığındaki masa ve sandalyeleri haczetti.
Bir kamyonete yüklenerek götürülen eşyalar, yapılan görüşmeler sonrası il başkanlığına geri getirildi.
CHP İl Başkanı Zeydan Karalar, AA muhabirine, söz konusu firmanın hak ettiğinden fazla para istediğini iddia etti. 
CHP'nin bir siyasi parti olduğunu, bütün siyasi partilerin borcu olabileceğini belirten Karalar, ''Bu konu çok büyütülecek bir şey değil. Sonuçta çok ciddi bir borcumuz yok. İddia edildiği gibi 136 bin lira borcumuz yok. Yarısından daha az borcumuz var. Ancak konu mahkemelik olunca, avukat parası, haciz masrafı da ekleniyor'' dedi. 
Karalar, haciz edilen masa ve sandalyelerin, yapılan anlaşma sonrası geldiğini belirterek, firma ile ikili görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 08:22
Anahtar Kelimeler:
AdanaCHPBaşkanBaşkanlıkIlHacizIl Başkanlığı
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