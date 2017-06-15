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CHP 'adalet' diyerek anarşiye göz kırpmaktadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Adalet, yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP 'adalet' diyerek anarşiye göz kırpmaktadır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Adalet, yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Haziran 2017 Perşembe 16:46
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CHP 'adalet' diyerek anarşiye göz kırpmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı tepki yürüyüşüne ilişkin açıklama yaptı.

"CHP Genel Başkanı, bugün Ankara Güvenpark’tan başlayıp İstanbul Maltepe’ye kadar sürecek bir adalet yürüyüşü başlatmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Adalet yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. CHP, adalet diyerek anarşiye göz kırpmakta, uluslararası topluma dikta duyurusunda bulunarak demokrasiye kastetmenin çabasındadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPCHPAdalet YürüyüşüKemal Kılıçdaroğlu
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