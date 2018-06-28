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CHP Acıpayam İlçe Teşkilatı görevi bıraktı

Denizli'de CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

CHP Acıpayam İlçe Teşkilatı görevi bıraktı

Denizli'de CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:52
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CHP Acıpayam İlçe Teşkilatı görevi bıraktı

DENİZLİ 

Tatar, yönetim kurulu üyeleri adına yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde alınan sonuçlara bakıldığında, partisinin ülke genelinde olduğu gibi Acıpayam'da da oy kaybına uğradığının görüldüğünü belirtti.

Muhalefet olarak kısıtlı imkanlar dahilinde bir seçim sürecini geçirdiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Kasım 2015 seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Acıpayam İlçe BaşkanBaki Tatar
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