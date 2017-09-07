Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109992
ALTIN
147.619
DOLAR
3.4262
STERLİN
4.4812
EURO
4.1041
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

CHP 94 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

CHP 94 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:26
0 Okunma
CHP 94 yaşında

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 94. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Derlenen bilgilere göre, Kurtuluş Savaşı sonrasında ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak isteyen Atatürk, ülkeyi hem yeni bir yönetim şekli hem de siyasi partilerle tanıştırdı.

Bu kapsamda, ülkenin ilk siyasi partisi olan "Halk Fırkası", Atatürk tarafından kuruldu. Adının başına 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklenen parti, 1935'teki 4'üncü kurultayda "Cumhuriyet Halk Partisi" adını aldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında "Cumhuriyetçilik", "Halkçılık", "Milliyetçilik" ve "Laiklik"i dört temel ilke olarak benimseyen CHP, 1935'te buna "Devletçilik" ve "Devrimcilik" ilkelerini de ekledi. Bu ilkeler, partinin amblemine de yansıtılarak "altı ok" simgesi benimsendi.

Dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden biri olan CHP, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kaldı. CHP, 1950'li yıllarda üstlendiği muhalefet göreviyle muhalefetin kurumsallaşmasında önemli rol oynadı.

Bülent Ecevit'in genel başkanlığı döneminde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi de diğer siyasi partilerle kapatıldı. Parti daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü olan 9 Eylül 1992'de tekrar açıldı.

7 genel başkan görev yaptı

Atatürk'ün vefatının ardından 26 Aralık 1938'de gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kurultay'da İsmet İnönü, CHP genel başkanlığına seçildi. ''Milli Şef'' unvanı verilen İnönü, CHP'de 33 yıl genel başkanlık yaptı.

CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna Atatürk ve İnönü sonrasında Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010'dan bu yana CHP genel başkanlığı görevini sürdürüyor.

CHP, bugüne kadar 35'i olağan, 18'i de olağanüstü olmak üzere 53 kurultay gerçekleştirdi.

Anıtkabir'e ziyaret

CHP yöneticileri, bu yıl da 9 Eylül'de 94. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Kurucu Genel Başkan Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra heyet İkinci Genel Başkanları İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında, çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCumhuriyet Halk Partisi94 YAŞINDA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Giresun İl Başkanı Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkın mertçe söyleyin ve gereğini yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkın mertçe söyleyin ve gereğini yapın
AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
AB Bakanı Çelik, AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"
"En büyük teminatımız, hain darbe girişimine göğsünü siper eden necip milletimizdir"
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na 'tutuklu vekiller' tepkisi
'İslam ülkeleri acil adım atmalı'
'İslam ülkeleri acil adım atmalı'
'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'
'30 Ağustos tüm dünya mazlum milletlerine örnek oldu'
"Adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek"
"Adalet ve demokrasi yeniden filizlenecek"
"Myanmar'daki zulüm bu şekilde devam edemez"
"Myanmar'daki zulüm bu şekilde devam edemez"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ