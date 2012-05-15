CHP 34. İstanbul İl Kongresi'nde 40 kişilik il yönetim kurulu, 170 kişilik büyük kurultay delegeliği, 9 kişilik il disiplin kurulu seçimi tamamlandı.

CHP'nin Abdi İpekçi Spor Salonu'nda dün başlayan 34. İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığı seçiminin ardından büyük kurultay delegeliği, il disiplin ve il yönetim kurulları seçimi de sonuçlandı.

Kongrede, Salıcı'nın kadrosunda olan Doğan Çakmak, Canan Kaftancıoğlu, Abdullah Değer, Yüksel Kılınç ve Zeynep Altınok'un aralarında olduğu 40 kişi il yönetim kuruluna, gazeteci Altan Öymen, Gaziantep eski belediye Başkanı Celal Doğan, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci ve Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak'ın da aralarında bulunduğu 170 kişi büyük kurultay delegeliğine seçilirken, 9 kişilik il disiplin kurulu da belirlendi.

Oy sayımının tamamlanması ve yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından mazbata için yazılan tutanağa göre, 277 oyla Oğuz Kaan Salıcı il başkanı seçilirken, rakibi Ali Özcan 160 oyda kaldı, 122 oy da iptal edildi.