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CHP 212 adayını açıkladı

CHP Parti Meclisi, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi.

CHP 212 adayını açıkladı

CHP Parti Meclisi, 8'i büyükşehir olmak üzere 212 seçim bölgesinde belediye başkan adaylarını belirledi.

06 Aralık 2018 Perşembe 17:21
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CHP 212 adayını açıkladı

ANKARA

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı.

Toplantıda aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 212 seçim bölgesinde adaylar belirlendi

Toplantıya ilişkin açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gerçekleştirdi.

5 büyükşehirde "belediye başkanlarıyla devam" kararı

Torun, Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi.

Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem ÇerçioğluEskişehir'de Yılmaz BüyükerşenHatay'da Lütfü SavaşEdirne'de Recep GürkanMardin'de Süleyman SarıMuğla'da Osman GürünTekirdağ'da Kadir AlbayrakMalatya'da Soner Gökçe oldu.

Ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

AA

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CHPAday
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