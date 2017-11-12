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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak

Özhaseki, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansına katılacaklarını belirterek "Gidip yüzlerine anlatacağız. Ya bizi yardım alacak ülkeler sınıfına sokacaklar ya da anlaşmayı Meclise getirmeyeceğiz. Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak

Özhaseki, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansına katılacaklarını belirterek "Gidip yüzlerine anlatacağız. Ya bizi yardım alacak ülkeler sınıfına sokacaklar ya da anlaşmayı Meclise getirmeyeceğiz. Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak" dedi.

12 Kasım 2017 Pazar 14:02
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: Paris Anlaşması bizim için boşta kalacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne ilişkin bilgi veren Özhaseki, eskiden çöplerin dışarıya atıldığını, belediyenin de bunları toplayıp bir yere döktüğünü anımsattı.

Özhaseki, şimdi çöplerin toplanmasında ayrıştırmanın başladığını, şişenin, camın ve kağıtların ayrıldığını belirterek, "Bu da doğru değil. Doğru olan evlerde ayrıştırmak. Önce evde ev hanımlarının şişeleri, kağıtları, elektronik atıkları, pilleri hele hele kızartma yağlarını özellikle ayırmaları gerekir." diye konuştu.

"Sıfır Atık" ismiyle başlatılan projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında son bir kaç aydır denediklerini aktaran Özhaseki, yaklaşık 3 bin 500 çalışanlarının bulunduğunu ve her gün 750 atık çıktığını bildirdi.

Bakan Özhaseki, herkesin çöpünü ayırarak attığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Lokantadan çıkanların bir kısmı hayvan barınaklarına gidiyor, kalan kısmı da gübre haline getiriliyor. Dışarıya sıfır atık çıkıyor, hiçbir atık kalmıyor. Sıfır atık bu. Bu projeyi Sayın Emine Erdoğan çok sevdi, 'Gelin Cumhurbaşkanlığına, bizim ekibi önce bir bilgilendirin, çalışalım' dedi. Cumhurbaşkanlığı da denemeye başladı, şimdi Cumhurbaşkanlığında 'sıfır atık' kuralı işliyor.

Bunu biz Ankara'da deneyip, bütün şehirlere yaygınlaştırmak istiyoruz. Projemiz duyulunca sağolsun Emine Hanımefendi himayelerine aldı. Şimdiye kadar 100'e yakın müracaat var. Kamu kurumları 'Gelin, bizimle de yapın' diyorlar. Oralarda da eğitimlere başladık. 2018'de hedefimiz Ankara içerisindeki kamu kuruluşları, topluca insanların yaşadığı birtakım özel sektör de olsa grupların bulunduğu yerler sonra Anadolu'ya, sonra bütün evlere doğru."

"Anlaşma bizim için boşta kalacak"

Bakan Özhaseki, Avrupa'daki "Çevre Bakanları Toplantısı"na gittiğinde, "Siz, hala bizi kalkıp da 'yardım edecek ülkeler' sınıfına atıyorsanız, biz buna itiraz ederiz, hem de yüksek sesle itiraz ederiz. Bir an önce durumumuzu düzeltin yoksa Meclise getirmiyoruz." diye defalarca söylediğini aktardı.

Almanya'nın Bonn şehrinde Paris Anlaşması'nın neticelerinin değerlendireceği BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansına katılacaklarına işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok sert bir şekilde defalarca bunu ilan ettiğim için, orada herhalde 10 kadar ülkenin çevre bakanları görüşmek için randevu talebinde bulunmuşlar. Gidip tek tek bunları bir daha yüzlerine anlatacağız, haklılığımızı söyleyeceğiz. Ya bizi yardım alacak ülkeler sınıfına sokacaklar ya da anlaşmayı Meclis'e getirmeyeceğiz. Anlaşma bizim için boşta kalacak, bunu çok net ilan ettik."

AA

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Mehmet Özhaseki
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