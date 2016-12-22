Aydın Büyükşehir Belediyesi

'nden yapılan yazılı açıklamada,

Özlem Çerçioğlu

'nun, Ramazanpaşa Mahallesi'ndeki

döviz

bürosunda 1071 dolarını

Türk lirası

na çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Dolara, geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum. Doların artan değerine karşı Türk lirasına sahip çıkıp ekonomiye destek verilmelidir. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomimize destek vermemiz lazım. 1071 dolar bozduruyorum. 1071 bizler için çok anlamlı ve önemli bir tarih. Herkes aynı bilinçle hareket ederek güçleri oranında destek vermeli." ifadelerini kullandı.

AA