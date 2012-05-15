Cemevleri önergesi kabul görmedi

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CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak reddedildi.

Genel Kurul, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı. Akşener, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İbadet yerlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önergesiyle ilgili söz alan teklif sahibi CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, teklifin, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması için verildiğini söyledi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada, teklifin doğrudan gündeme alınarak görüşülmesine ilişkin önerge kabul edilmedi.