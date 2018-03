AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her gün 37 kuruluştan aldığı sütleri dağıtmasına ilişkin sözlerini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

''Burada çok önemli çarpıtmalar var. İzmir Büyükşehir Belediyesi her gün süt dağıtıyor ama farklı mahallelerde ve farklı öğrencilere dağıtıyor. Netice itibarıyla İzmir'deki çocuklar haftada sadece bir gün belediyenin dağıttığı sütten faydalanmaktadır. Bir okula, bir öğrenciye haftada bir süt verilmektedir. Ama sanki her gün veriliyormuş gibi bir iddiada bulundu. İkincisi UHT denilen ısıl işlemden geçirilmiş bir süt değil, pastörize bir süt dağıtıldığından bahsetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan pastörize süt, genelin yüzde 20'lik bir kısmını teşkil ediyor. Diğeri de UHT süttür.''

İddialar kabak tadı veriyor

Süt ihalesinin yandaşlara verildiği iddiasını da yalanlayan Çelik, Türkiye'de söz konusu işi yapan 17 firmanın ihaleye katıldığını anımsatarak, ''Bir yandaş kelimesi ezberlemişlerdir ve her seferinde yandaşlara dağıtılıyor şeklinde iddialarda bulunuyorlar. Bu iddialar gerçekten kabak tadı veriyor'' diye konuştu.

Dağıtılan sütün fiyatına da değinen Çelik, ''Hükümetin dağıttığı sütün ortalama maliyeti 52 kuruştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı süt ile mukayese ederseniz sadece 8 kuruş nakliye bedeli ödeniyor. Aslında ambalaj, nakliye ve diğer hususlar hesaba katıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı süt 54 kuruşa geliyor. Hükümetin dağıttı sütün Türkiye ortalaması 52 kuruşa geliyor. Bu da doğru bir hesap değildir. Dürüst olmamız gerekiyor. Bunları çarpıtarak, çocukların günlük nafakaları üzerinden günlük siyasi polemik yapmak, bundan siyasi bir gelir elde etmeye çalışmak ne kadar ahlakidir. Ben bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum'' dedi.

Silahlı Kuvvetler bildiri yayınlamamalı

Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TSK'nin bildirisine tepkisine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Konu ne olursa olsun Silahlı Kuvvetler'in ikide bir bildiri yayınlamaması gerektiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

'Bugün eğer ordumuz arızalarından kurtuluyorsa, darbecilikten cuntacılıktan kurtulmaya çalışıyorsa hepimizin bu sürece katkıda bulunmamız gerekiyor. Geçmişte TSK'ye bulaştırılan o virüs temizleniyorsa, bizim bu sürece katkıda bulunmamız gerekiyor''

28 Şubat Soruşturması

Hüseyin Çelik, 28 Şubat Soruşturmasıyla ilgili de ''Sayın Başbakan, 'Piyonlar dahil gerçek faillerin hepsine kadar gitmelidir' dedi. Ama bu çok seri yapılmalıdır, Türkiye her gün böyle dalgalarla uyanmamalıdır. Bu sabahtan akşama bitecek anlamına gelmiyor. Sayın Başbakan böyle bir hassasiyetten söz ediyor. Hiçbir savcı, bunu yargıya müdahale olarak algılamaz. Sayın savcıların da herhalde bundan farklı düşündüklerini zannetmiyorum'' dedi.