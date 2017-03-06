Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
91153
ALTIN
146.833
DOLAR
3.7095
STERLIN
4.5441
EURO
3.9260
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
Borsa 91.000 puanı aştı
Borsa 91.000 puanı aştı
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Barcelona liderliğini korudu
Barcelona liderliğini korudu
Makarnada iç tüketim rekoru
Makarnada iç tüketim rekoru

Çelik'ten Avrupa'ya 'ortak politika' yanıtı

Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye karşıtı ifade ve tutumlara tepki gösteren AB Bakanı Çelik, "Almanya'da ve pek çok Avrupa şehrinde kaybolan göçmen çocukların araştırılması için ortak politika üretilmeli." dedi.

Çelik'ten Avrupa'ya 'ortak politika' yanıtı

Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye karşıtı ifade ve tutumlara tepki gösteren AB Bakanı Çelik, "Almanya'da ve pek çok Avrupa şehrinde kaybolan göçmen çocukların araştırılması için ortak politika üretilmeli." dedi.

06 Mart 2017 Pazartesi 15:09
4 Okunma
Çelik'ten Avrupa'ya 'ortak politika' yanıtı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa ülkelerinden gelen Türkiye karşıtı ifade ve tutumlara sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.

Bakan Çelik, mesajında, "Türkiye karşıtlığı yapan bazı Avrupalı siyasetçiler, Türkiye'ye karşı Avrupa'da 'ortak politika' üretelim diyorlar. Bu 'ortak politika üretme' meselesini ele almakta fayda var. Tüm dünyadaki demokratlar da 'temel konuları korumak için' ele almalı bunu." değerlendirmesinde bulundu.

"Göçmenlere karşı insafsız tutumlar için ortak politika geliştirilmeli"

Zulümden kaçan göçmenleri dışlayan hükümetlere ve ırkçılara karşı ortak politika üretilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Almanya'da ve pek çok Avrupa şehrinde kaybolan göçmen çocukların araştırılması için ortak politika üretilmeli. En son Paris'te gördük, göçmenlere karşı insafsız tutum geliştiren belediyelere karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'da yükselen ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, İslamofobik ve anti-semitik siyasetlere karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'daki demokrasi ve insan hakları ihlalleri karşısında susan politik akla karşı ortak politika geliştirilmeli. Avrupa'da ırkçılığın yükselmesinde hükümetlerin ve kurumların rolü hakkında da ortak politika geliştirilmeli."

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiTürkiye Karşıtı Ifade Ve TutumlaraGöçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Ben bugün hayır diyorum, benim darbecilerle işim olmaz"
"Ben bugün hayır diyorum, benim darbecilerle işim olmaz"
"Hayır çıkarsa Türkiye rahat bir nefes alacak"
"Hayır çıkarsa Türkiye rahat bir nefes alacak"
FETÖ ve PKK'nın ipini tutanlar dışarıda
FETÖ ve PKK'nın ipini tutanlar dışarıda
Başbakan Yıldırım: Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız
Başbakan Yıldırım: Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:16 Nisan'da sandığa gidin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:16 Nisan'da sandığa gidin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ