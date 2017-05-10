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"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, "ÇAYKUR, hemen Varlık Fonu'ndan çıkarılıp, bu ülkenin önemli bir varlığı olarak, çiftçisine geri verilmelidir." dedi.

"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, "ÇAYKUR, hemen Varlık Fonu'ndan çıkarılıp, bu ülkenin önemli bir varlığı olarak, çiftçisine geri verilmelidir." dedi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:05
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"ÇAYKUR, çiftçisine geri verilmelidir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "ÇAYKUR, hemen Varlık Fonu'ndan çıkarılıp, bu ülkenin önemli bir varlığı olarak, çiftçisine geri verilmelidir." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede çay üretiminin en önemli unsurlarından olan ÇAYKUR'un, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Çayın Türkiye'de üretim ve tüketim açısından önemini vurgulayan ve stratejik bir ürün olduğunu anlatan Sarıbal, Türk çayının yüksek kaliteye sahip bulunduğunu belirtti.

ÇAYKUR'un Varlık Fonu'na devrinin özelleştirilmesi anlamına geleceğini savunan Sarıbal, hükümetin ÇAYKUR hisselerini alınan kredi karşılığında teminat olarak Katar kökenli bir fona rehin verdiği yönünde duyumları olduğunu aktardı.

Sarıbal, "ÇAYKUR'un bir an önce siyasi baskıdan kurtulması ve özerk olması lazım. ÇAYKUR, hemen Varlık Fonu'ndan çıkarılıp, bu ülkenin önemli bir varlığı olarak, çiftçisine geri verilmelidir." diye konuştu.

Orhan Sarıbal, konuşmasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlerine son verilen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın sağlık durumlarına da işaret ederek, iki eğitimcinin görevlerine bir an önce iade edilmelerini istedi.

Sarıbal, açıklamalarının ardından bir gazetecinin İsviçre'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin idari soruşturma kararı konusunda sorusunu da yanıtladı.

Kötü yönetimler ve anlayışlar olabileceğini, bunların demokratik yollarla eleştirilmesi gerektiğini kaydeden Sarıbal, öldürme fikri üzerinden sürdürülen anlayışları ise asla kabul etmediklerini vurguladı.

Sarıbal, "Türkiye'de 'idam cezasını getireceğiz' meselesine nasıl karşıysak, dünyanın neresinde olursa olsun, öldürmek üzerinden bir anlayışın sürdürülmesini de kesinlikle ve kesinlikle reddederiz." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbalçaykur
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