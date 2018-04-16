Çavuşoğlu : Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı ile ilgili olarak, "Popülizmi seviyor, aşırı sağ partiden. Şımarıklığı iki ülke ilişkilerini bozacak düzeye gelmemeli." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'daki zirveye katılmak istediğini ama üçlü zirveye dahil edilmeyince gelmediğini hatırlatarak, "Bu gelişmeler Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanımından önceydi." dedi.