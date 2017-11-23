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Çavuşoğlu: Savunma sistemlerini vermemek için ciddi direnç gösteriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım." dedi.

Çavuşoğlu: Savunma sistemlerini vermemek için ciddi direnç gösteriliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 15:31
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Çavuşoğlu: Savunma sistemlerini vermemek için ciddi direnç gösteriliyor

10. Türk-İtalyan Forumu’na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluİtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum. O zaman mutlaka başka bir yerden almak durumundayım. Acil ihtiyacım var." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
10. Türk-İtalyan ForumuMevlüt ÇavuşoğluNATO
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