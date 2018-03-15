Çavuşoğlu'nun ABD seyahati ertelendi

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini açıkladı.

Çavuşoğlu'nun ziyaretinde özellikle Menbiç konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu.

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

Tillerson'ın görevden alınması

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu, Pompeo'nun yerine ise Gina Cheri Haspel’i atadığını açıklamıştı.

Trump, Rex Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda Tillerson ile farklı düşündüklerini vurgulamıştı.