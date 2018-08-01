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Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:51
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Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 51. Güney Doğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında planlanan yüz yüze görüşme öncesinde telefon konuşması yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

Çavuşoğlu ve Pompeo, son olarak 18, 26 ve 28 Temmuz'da telefonda görüşmüştü.

Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo'nun, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek ikili görüşme yapması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluASEANABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
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