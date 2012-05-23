Çaresizliğin itirafı

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memurların iş bırakma eylemi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık üç haftadır devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin memur ve emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını iddia etti.

Bahçeli, şunları kaydetti:

''İktidarın, memurların talep ettiği zam oranlarını vermemek için bütçe ve cari açığı bahane göstermesi, Orta Vadeli Program dengelerine sığınması ve kamu mali disiplinini mazeret olarak sunması çaresizliğin ve çöküşün itirafından başka bir anlama da gelmemiştir. Bu gelişmeler, AKP'nin ekonomi politikalarını aslında suni teneffüsle ayakta tuttuğunu ve günü kurtarmanın hedefinden başka hiçbir şeyi gözetmediğini kanıtlamaktadır.''