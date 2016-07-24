Canikli ve Zeybekci yarın Rusya'ya gidecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 26 Temmuz'da Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunacak.



Alınan bilgiye göre, Canikli ve Zeybekci, yarın akşam özel uçakla Moskova'ya gidecek.



Başbakan Yardımcısı Canikli ile Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç başkanlığında 26 Temmuz Salı günü gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerin ardından ikili görüşmeler yapılacak.



Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin ayrıca Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

