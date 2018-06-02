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Canikli'den İnce'ye yanıt

Milli Savunma Bakanı Canikli, Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır." dedi.

Canikli'den İnce'ye yanıt

Milli Savunma Bakanı Canikli, Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:05
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Canikli'den İnce'ye yanıt

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır." dedi.

Canikli, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin CanikliMuharrem Ince
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