Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çanakkale'yi anlamak Türkiye'yi anlamaktır

Başbakan Erdoğan, Çanakkale'nin Cumhuriyete giden yolun başlangıcı olduğunu ifade etti.

Çanakkale'yi anlamak Türkiye'yi anlamaktır

Başbakan Erdoğan, Çanakkale'nin Cumhuriyete giden yolun başlangıcı olduğunu ifade etti.

07 Haziran 2012 Perşembe 16:25
561 Okunma
Çanakkale'yi anlamak Türkiye'yi anlamaktır

ÇANAKKALE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin, Cumhuriyete giden yolun adeta başlangıç noktası olduğunu belirterek, ''Çanakkale, etnik kökenlerine, dillerine, inançlarına bakılmaksızın, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi bir yaptı, beraber yaptı, birbirine kardeş eyledi. Çanakkale işte bunun için son derece önemli. Çanakkale'yi anlamak, Türkiye'yi anlamaktır. Çanakkale'deki ruhu anlamak, Türkiyelilik ruhunu anlamaktır. Çanakkale'deki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamak, Türkiye'nin yoğrulduğu o kardeşlik hamurunu anlamaktır'' dedi.

Kardeşlik için canla başla çalışacağız
Başbakan Erdoğan, ''Çanakkale'de, tek bir millet olduğumuzu hem teyit ettik, hem de dünyaya ilan ettik. Biz, bu şehitliklerdeki şehitlerimizin kemiklerinin sızlamasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zaten şehitler ölü değildir, onlar canlıdır. Onlar, şu anda bizi izliyor. Onlar, şu anda, bizim aramıza sokulmak istenen nifak girişimlerini izliyor ve inanın bundan rahatsız oluyorlar. Biz onların kemiklerini sızlatmayacağız. Biz, onların hatıralarına halel getirmeyeceğiz. Bu ülkede kardeşliğin pekişmesi için, canla, başla çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.
Erdoğan, şehitliklerdeki mezar taşlarının, oradaki isimlerin, sadece tarihimizi değil, bugünümüzü ve geleceğimizi ifade ettiğini belirterek, ''Bu mezar taşları, kanla yazılmış, kanla kurtarılmış tevhidi, yani birliği anlatıyor. İşte biz, Çanakkale'yi, tevhidin, yani birliğimizin, yani kardeşliğimizin timsali olarak, anıtı olarak görüyor ve çok ama çok önemsiyoruz. Bakın, altını çizerek ifade ediyorum, Çanakkale Zaferi, sadece bizim zaferimiz olmakla kalmadı, o gün, dünyayı büyük bir coşkuya, büyük bir heyecana, büyük bir uyanışa sevk etti'' dedi.

 

Son Güncelleme: 07.06.2012 08:26
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanTürkiyeçanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ