ÇANAKKALE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'nin, Cumhuriyete giden yolun adeta başlangıç noktası olduğunu belirterek, ''Çanakkale, etnik kökenlerine, dillerine, inançlarına bakılmaksızın, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi bir yaptı, beraber yaptı, birbirine kardeş eyledi. Çanakkale işte bunun için son derece önemli. Çanakkale'yi anlamak, Türkiye'yi anlamaktır. Çanakkale'deki ruhu anlamak, Türkiyelilik ruhunu anlamaktır. Çanakkale'deki birliği, beraberliği, kardeşliği anlamak, Türkiye'nin yoğrulduğu o kardeşlik hamurunu anlamaktır'' dedi.



Kardeşlik için canla başla çalışacağız

Başbakan Erdoğan, ''Çanakkale'de, tek bir millet olduğumuzu hem teyit ettik, hem de dünyaya ilan ettik. Biz, bu şehitliklerdeki şehitlerimizin kemiklerinin sızlamasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zaten şehitler ölü değildir, onlar canlıdır. Onlar, şu anda bizi izliyor. Onlar, şu anda, bizim aramıza sokulmak istenen nifak girişimlerini izliyor ve inanın bundan rahatsız oluyorlar. Biz onların kemiklerini sızlatmayacağız. Biz, onların hatıralarına halel getirmeyeceğiz. Bu ülkede kardeşliğin pekişmesi için, canla, başla çalışmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Erdoğan, şehitliklerdeki mezar taşlarının, oradaki isimlerin, sadece tarihimizi değil, bugünümüzü ve geleceğimizi ifade ettiğini belirterek, ''Bu mezar taşları, kanla yazılmış, kanla kurtarılmış tevhidi, yani birliği anlatıyor. İşte biz, Çanakkale'yi, tevhidin, yani birliğimizin, yani kardeşliğimizin timsali olarak, anıtı olarak görüyor ve çok ama çok önemsiyoruz. Bakın, altını çizerek ifade ediyorum, Çanakkale Zaferi, sadece bizim zaferimiz olmakla kalmadı, o gün, dünyayı büyük bir coşkuya, büyük bir heyecana, büyük bir uyanışa sevk etti'' dedi.