Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Hamilton tarihe geçti
Hamilton tarihe geçti
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

 Çanakkale bütün Türkiye'nin destanıdır

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler." dedi.

 Çanakkale bütün Türkiye'nin destanıdır

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler." dedi.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:33
0 Okunma
 Çanakkale bütün Türkiye'nin destanıdır

ÇANAKKALE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanından "57. Alaya Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Kurultayın ikinci gününde Kocadere köyü kamp alanı içerisinde konakladığı karavandan sabahın erken saatlerinde çıkan Kılıçdaroğlu, alanda dağıtılan "buğday aşı" çorbasından içerek, 57. Alay'a Saygı Yürüyüşü'nü başlattı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. 6 kilometrelik mesafeyi yaklaşık bir saatte kateden Kılıçdaroğlu, Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelen koydu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 57. Alay'ın yürüdüğü yoldan yürüdüklerini belirtti.

Savaş yıllarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"57. Alay, sabah kalktılar, buğday çorbasını içtiler, şekersiz üzüm hoşafıyla ve yarım ekmekle sabah kahvaltılarını yaptılar ve bugün geldiğimiz yoldan buraya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlara 'Ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum' dedi ve 57. Alay bu topraklarda son buldu. Hayatlarını bu topraklar için verdiler, bayrakları için verdiler. Anneleri babaları çocukları torunları ve bu ülkenin geleceği için verdiler. 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın' diyen Çanakkale destanı bir anlamda burada yatanların destanıdır, bütün Türkiye'nin destanıdır. Onları rahmetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir Türkiye'yi emanet ettiler. Çanakkale destanı Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bize anlattı ve bir başka destanı yazdı. O destan Kurtuluş Savaşı destanıydı. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladı ve 30 Ağustos'ta Türkiye bağımsızlığını bir anlamda düşmanları denize dökerek kazandı. Tarihimizi iyi bilmeliyiz."

"Hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız"
Kılıçdaroğlu, bu topraklar için canlarını verenlere çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Eğer bize güzel bir Türkiye bıraktılarsa bu güzel Türkiye'de hepimiz adalet içinde beraber yaşamalıyız. Bu güzel Türkiye'de hepimiz birlikte, huzur içinde yaşamalıyız. Adalet Kurultayı'mızın teması da budur. Mehmetçiklerimizi anladık, andık, komutanlarımızı andık. Onların yaşadıkları, savaştıkları topraklarda sabah yine onların kalktığı saatlerde kalktık. Onların içtiği çorbaları içtik. Onların içtikleri hoşafları içerek, buralara geldik. Evet biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Onlar hayatlarını verdiler, bizler çocuklarımıza güzel bir Türkiye'yi vermeliyiz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Benimle beraber bu yürüyüşe katılan bütün arkadaşlarıma, hayatını veren erine, komutanına yine şükran borçluyuz. Onları her zaman her yerde her ortamda saygıyla minnetle şükranla anacağız. Allah rahmet eylesin diyoruz hepsine."

Bu arada, Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, savaş yıllarında askerlere öğün olarak verilen "tayın" ikram etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğluönce Vatançanakkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde
"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"
"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"
Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet
Bakan Eroğlu'ndan sanatçı Haluk Levent'e davet
Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi
Başbakan Yıldırım'dan KHK değerlendirmesi
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"
"AKM'de çok büyük bir projenin hazırlığındayız"
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Kılıçdaroğlu'ndan atletli fotoğraf açıklaması: Mizansen değildi
Kılıçdaroğlu'ndan atletli fotoğraf açıklaması: Mizansen değildi
"Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez"
"Kılıçdaroğlu'nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez"
'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'
'FETÖ’cüler milletin iradesini hesaba katmadı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ