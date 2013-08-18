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Cami ve kiliselere saldırı kabul edilemez

Hague, cami ve kiliselere yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cami ve kiliselere saldırı kabul edilemez

Hague, cami ve kiliselere yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi.

18 Ağustos 2013 Pazar 10:18
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Cami ve kiliselere saldırı kabul edilemez

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Mısırlı mevkidaşı Fehmi ile görüştü. Hague, camilere ve kiliselere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu Fehmi'ye aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Mısırlı mevkidaşı Nebil Fehmi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hague ile Fehmi'nin Mısır'da son birkaç gündür yaşanan trajik şiddeti ve insanların hayatını kaybetmesini ele aldığı" kaydedildi.

"İngiltere Dışişleri Bakanı Hague Birleşik Krallık'ın, güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız güç olsun veya protestocuların şiddet içeren davranışları olsun her türlü şiddeti kınadığını vurguladı" denilen açıklamada, Hague ile Fehmi'nin ayrıca cami ve kiliselere yapılan saldırıları da ele aldığı kaydedildi.

Hague'in görüşmede, "camilere ve kiliselere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu ve ibadet yerlerinin korunması gerektiğini vurguladığı" belirtildi.

İngiliz Bakan ayrıca, Mısır hükümetinin 4 Temmuz'da üzerinde anlaşılan ve barışçıl siyasi süreçleri kabul eden tüm tarafların diyaloğuna dayalı siyasi yol haritasına dikkati çektiği bildirildi. Açıklamada, "Hague, tüm tarafların diyalogu sağlayacak acil adımlar atmasının gerekliliğini vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca, AB'nin duruma barışçıl bir çözüm bulunmasına destek konusundaki ortak kararlılığını vurguladı" ifadelerine yer verildi.

William Hague dün ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. İnglitere son olarak Fransa ile birlikte AB Dışişleri Bakanlarını Mısır'la ilgili gelecek hafta acil toplanmaya çağırmıştı.


AA

Son Güncelleme: 18.08.2013 10:20
Anahtar Kelimeler:
Cami Kilise SaldırıMısır Cami SaldırıWililam HagueIngiltere Mısır
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