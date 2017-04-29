CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, Hilton Garden Otel'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haksız, adaletsiz, hukuksuz bir halk oylaması sürecinin bütün dünyanın gözü önünde yaşandığını savundu.

Bu süreçte, kurşunlanan, bıçaklanan, saldırıya uğrayan arkadaşlarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunlara rağmen, inanç ve kararlılıkla sandığa gittiklerini söyledi.

"Biz, çocuklarımızı baskının olduğu bir Türkiye'de değil, demokrasinin yaşadığı bir Türkiye'de yetiştirmek istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaptığı mücadelenin, demokrasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti.

"Demokrasi açısından çok önemli"

Kılıçdaroğlu, 1982 Anayasası halk oylamasının da aynı koşullarda yapıldığını ve yüzde 94 oranında "Evet" çıktığını ileri sürerek, şimdi seçmenin en az yüzde 50'sinin "Hayır" dediğini, bunun demokrasi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Halk oylamasının yapıldığı ve genel merkezde değerlendirildiği akşam, sandıklardan ıslak imzalı tutanakların geliş oranının yüzde 97,44 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde bir ilk olan bu başarının, herkesin ortak başarısı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bizler sandıklara sıkı sıkı sahip çıktık ve vatandaşlarımıza şunu söyledik, 'Sandığa gidin, oy kullanın, sandığın güvenliğini biz alırız.' Biz bunu yaptık, halkımıza verdiğimiz sözü, sonuna kadar tuttuk ama bir geriye dönüp baktık ki oylar sandıkta değil, YSK'da çalınmış. Hırsızlığın adresi başka bir yer olmuş. Aklımıza gelmedi mi? Emin olun gelmedi. Çünkü orada hakimler var. Hakimlerin siyasal görüşleri olabilir ama vicdanı, ahlakı olmayan bir hakim olmaz diye düşündük. Hakim dediğin vicdanlıdır, ahlaklıdır, hukukun üstünlüğüne inanır, insan haklarına ve demokrasiye saygılıdır. Bu kadar saygısız bir grubun, YSK'da kümelendiğini hiç düşünemedik."

"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"

Kılıçdaroğlu, referandum süresince yeni bir çalışma yöntemi yürüttüklerini, toplumun en duyarlı kesimleriyle bir bir muhatap olduklarını belirterek, "Bu referandum süreci bize şunu gösterdi, çalışırsak kesinlikle kazanırız. Bu çok önemli. Sıradan bir cümle değil. Çalışırsak sonuç alırız. Çalıştık ve çok önemli bir sonuç aldık. Bütün baskılara, imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.