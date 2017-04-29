Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.798
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.6008
EURO
3.8707
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Sevil Esen'den yeni albüm geliyor
Banvit ilk peşinde
Banvit ilk peşinde
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi

"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu referandum süreci bize şunu gösterdi, çalışırsak kesinlikle kazanırız. Çalıştık ve bütün imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık." dedi.

"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu referandum süreci bize şunu gösterdi, çalışırsak kesinlikle kazanırız. Çalıştık ve bütün imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık." dedi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:01
25 Okunma
"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin, Hilton Garden Otel'de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, haksız, adaletsiz, hukuksuz bir halk oylaması sürecinin bütün dünyanın gözü önünde yaşandığını savundu.

Bu süreçte, kurşunlanan, bıçaklanan, saldırıya uğrayan arkadaşlarının olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, bunlara rağmen, inanç ve kararlılıkla sandığa gittiklerini söyledi.

"Biz, çocuklarımızı baskının olduğu bir Türkiye'de değil, demokrasinin yaşadığı bir Türkiye'de yetiştirmek istiyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yaptığı mücadelenin, demokrasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti.

"Demokrasi açısından çok önemli"

Kılıçdaroğlu, 1982 Anayasası halk oylamasının da aynı koşullarda yapıldığını ve yüzde 94 oranında "Evet" çıktığını ileri sürerek, şimdi seçmenin en az yüzde 50'sinin "Hayır" dediğini, bunun demokrasi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Halk oylamasının yapıldığı ve genel merkezde değerlendirildiği akşam, sandıklardan ıslak imzalı tutanakların geliş oranının yüzde 97,44 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde bir ilk olan bu başarının, herkesin ortak başarısı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bizler sandıklara sıkı sıkı sahip çıktık ve vatandaşlarımıza şunu söyledik, 'Sandığa gidin, oy kullanın, sandığın güvenliğini biz alırız.' Biz bunu yaptık, halkımıza verdiğimiz sözü, sonuna kadar tuttuk ama bir geriye dönüp baktık ki oylar sandıkta değil, YSK'da çalınmış. Hırsızlığın adresi başka bir yer olmuş. Aklımıza gelmedi mi? Emin olun gelmedi. Çünkü orada hakimler var. Hakimlerin siyasal görüşleri olabilir ama vicdanı, ahlakı olmayan bir hakim olmaz diye düşündük. Hakim dediğin vicdanlıdır, ahlaklıdır, hukukun üstünlüğüne inanır, insan haklarına ve demokrasiye saygılıdır. Bu kadar saygısız bir grubun, YSK'da kümelendiğini hiç düşünemedik."

"Çalışırsak kesinlikle kazanırız"

Kılıçdaroğlu, referandum süresince yeni bir çalışma yöntemi yürüttüklerini, toplumun en duyarlı kesimleriyle bir bir muhatap olduklarını belirterek, "Bu referandum süreci bize şunu gösterdi, çalışırsak kesinlikle kazanırız. Bu çok önemli. Sıradan bir cümle değil. Çalışırsak sonuç alırız. Çalıştık ve çok önemli bir sonuç aldık. Bütün baskılara, imkansızlıklara rağmen çok önemli bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluHilton Garden Otel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
CHP'den 1 Mayıs genelgesi
AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta toplanıyor
AK Parti MYK ve MKYK 1 Mayıs'ta toplanıyor
"Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz"
"Ağacın, yeşilin değerini ve önemini biliyoruz"
"Referandum demokrasinin zaferidir"
"Referandum demokrasinin zaferidir"
Rusya ile net bir eylem planı ortaya konulacak
Rusya ile net bir eylem planı ortaya konulacak
CHP Grup Başkanvekili Gök: İç hukuku tüketen kararlar bunlar
CHP Grup Başkanvekili Gök: İç hukuku tüketen kararlar bunlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ