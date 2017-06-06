"Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz"

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

"Gereken cevabı anında veririz"

Türkiye'nin güvenliğinin önemine işaret eden Yıldırırm, "Ülkemiz için tehdit oluşturan hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. Rakka'da ya da o bölgede herhangi bir noktada güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz." dedi.

Kıdem tazminatı tartışmaları

Yıldırım, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin, "Çalışanlarımızın hiçbirinin kazanılmış hakkına halel gelmesine izin vermeyiz; buna kıdem tazminatı da dahil." diye konuştu.