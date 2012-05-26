Çağlayan'dan AB'ye 'vize' tepkisi

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Çorum Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇORUMSİAD) ile Orta Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği (OKASİFED) tarafından organize edilen ''Yerel Dinamikler'' toplantısına katıldı.



Bugün Türkiye'ye sadece Türk olarak bakmamak gerektiğini vurgulayan Çağlayan, bu bakışın şaşı bir bakış olacağını kaydetti.

Türkiye'nin 56 ülkeye dört saatlik uçuş mesafesinde olduğuna dikkati çeken Çağlayan, ''Türkiye, sadece Avrupa'nın en büyük kara ve taşıma filosuna sahip, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke değil. Bugün Türkiye, 56 ülkeye dört saatlik uçuş mesafesinde olan bir ülke. Bu 56 ülkede dünya toplam ithalatının yüzde 46'sı burada yatıyor. Avrupa'nın yaş ortalaması 45, iş bitmiş'' dedi.

AB'nin Türkiye'ye yönelik vize kolaylığı yapacağını okuduğunu belirten Çağlayan, ''AB, Türkiye'ye bugün yine çok şey bahşetmişler. Türkiye'ye vize konusunda ciddi kıyak yapacaklarmış. Al başına çal ne diyeyim ben sana'' diye konuştu.

S&P'ye artık double S&P diyorum

Türkiye'ye bazı derecelendirme kuruluşlarının da iki yüzlü davrandığını dile getiren Çağlayan, ''Biliyorsunuz bir derecelendirme şirketi Standard&Poor's (S&P) var. O artık double S&P oldu. Çünkü ben ona çifte standart diyorum. S&P bugün haritada bulamayacağınız, gece sokaklarında gezemeyeceğiniz ülkeler, Avrupa'da resmen oksijene bağlanmış, hayat ünitesine, yoğun bakıma bağlanmış bu ülkelere hak etmediği notları verirken, Türkiye'ye gelince şaşırıyor'' diye konuştu.

S&P'nin Türkiye ile ilgili derecelendirmelerinin dikkate alınmadığını belirten Çağlayan, ''Bu açıklamayı yaptı ne oldu? Hangi ekonomik birim, kurum Türkiye'nin faiz dengesini bozdu? Allah'a şükür 'Ti'ye bile almadılar. Türkiye'nin karizmasını çizelim derken kendi karizmalarını çizdiler'' dedi.

Yeni teşvik paketi en cömert teşvik sistemi oldu

Teşvikle ilgili yasa tasarısının önümüzdeki hafta TBMM'ye getirileceğini hatırlatan Çağlayan, ''Yeni teşvik paketi, en cömert ve babayiğit teşvik sistemi olmuştur. TOBB, TÜSİAD gibi bütün sivil toplum kuruluşlarımızdan yüzde 90'dan fazla beğeni almıştır'' diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik alanda Avrupa'ya ders verdiğini dile getiren Çağlayan, ''Bugün AB'nin 27 ülkesinin koymuş olduğu Maastricht kriterlerini, 21 Avrupa ülkesinin çok daha ötesinde önemli kazanımlarla elde etmiş bir ülkeyiz. İşsizlikte Avrupa'nın işsizlik ortalamasının altında olan bir konuma geldik. Nüfusu bir milyon artan, her yıl nüfusuna bir milyon kişi eklenen bir ülkeyiz'' diye konuştu.