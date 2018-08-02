Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94574
ALTIN
197.729
DOLAR
5.0471
STERLİN
6.6074
EURO
5.8725
Bu hafta 8 film vizyonda
Bu hafta 8 film vizyonda
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli oldu
E-Spor Federasyonu Yönetim Kurulu belli...
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor
Kimyasal bileşen farelerde kelliği durduruyor

"Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz." açıklamasında bulundu.

"Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz." açıklamasında bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:05
0 Okunma
"Büyük devlet olmanın gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, ABD'nin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik aldığı yaptırım kararıyla ilgili paylaşımında, yaşanan son gelişmelerin, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile doğru orantılı bulunmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir. Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü
Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü
TBMM Başkanı Yıldırım'dan terör tepkisi
TBMM Başkanı Yıldırım'dan terör tepkisi
Bakan Varank yardımcılarıyla ilk toplantısını yaptı
Bakan Varank yardımcılarıyla ilk toplantısını yaptı
"PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili"
"PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi bugün de bebek katili"
CHP'den 'ulusal çevre politikası' çağrısı
CHP'den 'ulusal çevre politikası' çağrısı
Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı
Akşener Başkanlık Divanı'nı topladı
Muharrem İnce noterde taahhütname verdi
Muharrem İnce noterde taahhütname verdi
Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret
Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret
'Bizde koltuk sevdası değil, millet sevdası var'
'Bizde koltuk sevdası değil, millet sevdası var'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ