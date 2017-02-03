Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

"Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz." dedi.

"Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz." dedi.

03 Şubat 2017 Cuma 13:44
17 Okunma
"Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğinde düzenlenen Ordu İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önüne bir referandum sandığının geleceğini belirterek, Türkiye'nin çok partili hayatta sancılı bir dönemi geride bıraktığını söyledi.

"Eğer Türkiye, bir Suriye, bir Mısır, bir Libya, bir Irak olmadıysa bunun birçok sebebi vardır. Ama en önemli ve birinci sebebi, sandığın ortada olmasıdır." diyen Kurtulmuş, tek başına sandığın, hele ki yönetim sistemi gibi önemli bir değişiklik konusunda sandığın halkın önüne gelmesinin dahi tek başına Türkiye için büyük bir kazanç olduğuna vurgu yaptı.

"Türkiye'de egemenliğin kaynağı, kayıtsız, şartsız millettir"

Anayasa değişikliği kanununun neler değiştireceği ve Türkiye'ye neler kazandıracağı konusunda da açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, değişiklik paketinin, rejimin niteliğini değiştirmeye dönük olmadığının altını çizdi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de egemenliğin kaynağı, kayıtsız, şartsız millettir. TBMM'de de böyle yazar. Şimdi bu anayasa değişikliği paketiyle birlikte egemenliğin kayıtsız, şartsız millete geçmesini sağlayacak bir hükümet sistemi değişikliği teklif ediliyor. Rejim değişikliği değil."

"Millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacaktır"

Yeni yönetim sisteminin hayata geçmesiyle birlikte terörle mücadelenin de güçleneceğini belirten Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Biz böyle deyince birileri de de yanlış anlıyor. 'Görüyor musunuz? Hükümet teröre destek veriyor' gibi lafı tersinden anlayarak anlatmaya çalışıyorlar. Kastımız şu, Ortadoğu'da bir oyun oynanıyor. PYD'sinden PKK'sından DEAŞ'ına kadar. Musul'daki operasyonlardan Rakka'ya kadar, Türkiye'de kazılan çukurlara kadar bunların hepsi, aynı resmin küçük bir parçasıdır. Yüzlerce parçadan oluşan bu büyük resmin bütününü görmek mecburiyetindeyiz. Bölgede bir oyun oynanıyor. Türkiye, ikinci Sykes-Picot dediğimiz yeni bir bölünme senaryosunun ortasındaki İslam coğrafyasının merkez ülkesidir. Etnik bakımdan, mezhebi bakımdan, bu ülkeler bölünmeye çalışılıyor."

Bu oyunun farkında olan ve oyunu bozacak olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşte Türkiye, böyle olduğu için, sürekli terör saldırılarıyla karşı karşıyadır, sürekli ekonomik birtakım saldırılarla karşı karşıyadır. Dini, mezhebi, siyaseti birbirine taban tabana zıt, birtakım uydurulmuş terör örgütünün hepsinin de Türkiye'ye karşı olmasının sebebi budur. Bakıyorsunuz DEAŞ'a karşı uluslararası bir ittifak oluşturmak için bir araya gelen ülkeler, DEAŞ'a karşı mücadele etmek şöyle dursun, DEAŞ'a karşı samimiyetle mücadele eden Türkiye'ye karşı en ufak bir destekte bulunmuyorlar. Hadi oradan da vazgeçtik, gölge etmesinler, bu ülkenin silahları, Türkiye'ye karşı mücadele eden PKK'nın uzantısı olan örgütlerin elinde... Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele, Türkiye'nin ayağa kalkmasını önlemektir. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte bir beka sorunu haline gelen terör belasını Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz. Bu mücadele zaten devam ediyor. Ama sonuçta bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli, mücadele gücümüzü daha da artıracak, millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacaktır."

"Fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek"

Ordu ile ilgili yatırımlara ilişkin de bilgiler veren Kurtulmuş, kente hizmet konusunda herkesin sorumlu olduğunu ve kendilerine verilen görevi de layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.

Sağlıktan eğitime, ulaştırmadan tarıma ve spora kadar çeşitli alanlarda kentte hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler aktaran Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Öteden beri konuştuğumuz şey, lisanslı depoculuğun hazırlanıp uygulamaya konulmasıydı. Altı ürünle ilgili lisanslı depoculuk uygulaması başlatılacak. Fındık da bunların başında geliyor. Fındıkla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız hazırlıklarını yaptı. Hükümet kararnamesi şeklinde bu çıkarılacak. Zannediyorum önümüzdeki haftalar içerisinde karar alınır. Lisanslı depoculuğa geçilecek, vatandaş ürünlerini buraya koyacak ve daha sonra da ürün senedi alacak. Bu ürün senediyle de bunu bir kredi unsuru olarak kullanabilecek, elinde ilave bir güç olacak. Aldığı kredinin maliyetlerinin de önemli bir kısmını, yüzde 50'ye kadar olabilir, bunu devlet karşılayacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşOrduReferandumTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi
Kılıçdaroğlu Türkmen'in TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifasını istedi
"FETÖ artıklarının kurumlarımızdan ayıklanması sürdürülecek"
"FETÖ artıklarının kurumlarımızdan ayıklanması sürdürülecek"
"Yapılan rejim değişikliği değil"
"Yapılan rejim değişikliği değil"
Kılıçdaroğlu: Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile anıyorum
Kılıçdaroğlu: Abdi İpekçi'yi rahmet ve saygı ile anıyorum
"Asıl dertleri başkanlık ve rejim değişikliği"
"Asıl dertleri başkanlık ve rejim değişikliği"
Demokrat Parti Olağan Büyük Kongresi 26 Şubat'ta
Demokrat Parti Olağan Büyük Kongresi 26 Şubat'ta
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ