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Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz, huzur içinde olmak isteriz" dedi.

Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz, huzur içinde olmak isteriz" dedi.

21 Ağustos 2013 Çarşamba 08:14
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Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz
BAĞDAT

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin davetlisi olarak Bağdat'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan Vilayetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Turhan Müftü ile baş başa görüştü. Kılıçdaroğlu ile Müftü daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu Irak'ta görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Müftü, ziyaretin sorunsuz geçmesi için her türlü önlemin alındığını söyledi.

Irak'ta olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

"Irak, Türkiye için çok önemli bir ülke. Ortadoğu için çok önemli bir ülke. Güçlü, gelişmiş, müreffeh bir Irak, Ortadoğu'nun güvencesi demektir. Türkiye ile Irak arasında köklü, tarihi ilişkiler var. Dost ve kardeş Irak halkıyla kucaklaşmak, bizim görevimizdir. Bunu büyük bir zevkle, onurla yapıyoruz. Türkiye ile Irak arasında, ekonomik, siyasi, kültürel ilişkiler ne kadar çok gelişirse biz o kadar çok mutlu oluruz. İki ülke de kazanmış olur. Irak'ın konukseverliği için çok teşekkür ediyorum ve bütün Irak halkına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."

Iraklı bir gazetecinin, "Acaba bu ziyaret Irak ile Türkiye arasındaki bu ilişkileri düzeltmek için mi oluşturuldu, yoksa başka sebepleri var mı" sorusu üzerine Müftü, Türkiye'den gelen her heyetin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Müftü, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirterek, "İlişkiler inşallah düzelecektir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise Türkiye ve Irak'ın öteden beri dost ve akraba iki ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçmişten gelen ortak kültürümüz, değerlerimiz var. Biz bütün Ortadoğu'nun barış içinde yaşamasını, bütün Ortadoğu'da özgürlük ve barışın olmasını yürekten isteyen bir siyasal partiyiz. Partimizin kurucusu, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' diye bir temennisini dile getirmiştir. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz, huzur içinde olmak isteriz. Bunun için ekonomik, kültürel ilişkilerimiz gelişmeli. Biz Türkiye'nin sıcak yüzünü Irak'a göstermek istiyoruz, bunun için geldik".

Kılıçdaroğlu, silahlı korumalar eşliğinde konvoy halinde havalimanından ayrıldı. Konvoy, yol boyunca sık sık arama noktalarından geçti. Üst düzey güvenlik önlemleri dikkati çekti. Kılıçdaroğlu konaklayacağı devlet konukevine geçti. Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyet ise "yeşil bölge" diye adlandırılan güvenlikli alandaki El Reşit Oteli'ne yerleşti.

Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde geldiği El Reşit Oteli'nde ilk olarak Türk işadamlarıyla toplantı yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, işadamlarının bu ülkeye yatırımları sırasında karşılaştıkları sorunları Kılıçdaroğlu'na aktardıkları belirtildi.

Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası ise aynı otelde Irak Türkmen Cephesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Yemekte, Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Şeyh Hummam Hammudi, Vilayetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Turhan Müftü, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer ve bazı Kerkük Milletvekilleri de yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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