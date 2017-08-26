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"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır." dedi.

"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:49
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"Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz 2016 Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır. Fetullahçı Terör Örgütü ve onun uşaklığını yapan teröristler de hain, alçaktır, kukladır. Türk milletine, Türkiye devletine tuzak kuran, başkalarının hesabını Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen hainler güruhudur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
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