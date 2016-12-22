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Bütçe pazartesi Genel Kurula gelecek

TBMM Genel Kurulu, 5 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar da dahil aralıksız 12 gün sürecek 2017 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

02 Aralık 2016 Cuma 12:39
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Bütçe pazartesi Genel Kurula gelecek
 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Genel Kurulundaki görüşme takvimi belli oldu. 

Buna göre, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 5 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Saat 13.00'te başlayacak Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar dahil diğer günlerde saat 11.00'de toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Görüşmeler 16 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

6 Aralık Salı birinci turda Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığının bütçeleri görüşülecek. 

Genel Kurul, 7 Aralık Çarşamba ikinci turda İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun bütçeleri için mesai yapacak. 

8 Aralık Perşembe üçüncü turda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun bütçeleri görüşülecek. 

Meclis'te, 9 Aralık Cuma dördüncü turda Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bütçeleri ele alınacak. 

10 Aralık Cumartesi beşinci turda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yazma Eserler Başkanlığının bütçeleri görüşülecek. 

Genel Kurulda, 11 Aralık Pazar altıncı turda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile 108 üniversite, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçeleri için mesai yapılacak. 

12 Aralık Pazartesi yedinci turda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak. 

13 Aralık Salı sekizinci turda Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri görüşülecek. 

Genel Kurul, 14 Aralık Çarşamba dokuzuncu turda Aile ve Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun bütçeleri için mesai yapacak. Aynı gün 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın ilk 10 maddesinin oylaması yapılacak.

15 Aralık Perşembe günü, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının 11, 12, 13, 14, 15'inci maddeleri ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri ele alınacak.

Meclis'in bütçe maratonu, 16 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak. 

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, 5 Aralık Pazartesi bütçe görüşmeleri öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde bakan ve milletvekillerine kahvaltı verecek.

AA
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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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