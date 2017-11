Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Mısır'da cuma namazında DEAŞ terör örgütünün katliam yaptığını anımsatarak, "Bunlara nasıl Müslüman deriz. Bunlar katil, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay M.Y.O Komutanlığı'ndaki 1518 Muvazzaf Astsubay adayının mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan, "Soçi'de düzenlenen zirve, Suriye konusunda insani trajedileri önlemeye ve bölgenin geleceğini mümkün olan en adil şartlarda oluşturmaya yönelik çabaların bir ürünüdür." diye konuştu.

'Türkiye kardeş Mısır halkının yanındadır'

Erdoğan, dün Mısır'da cuma namazında DEAŞ terör örgütünün katliam yaptığını anımsatarak, "Bunlara nasıl Müslüman deriz. Bunlar katil, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kardeş Mısır halkının yanında olduğunu ve acısını paylaştığını söyledi.

Erdoğan, Mübarek cuma günü ibadetlerini yerine getiren kardeşlerimizi hedef alan bu kalleş saldırı, DEAŞ terörünün insanlık dışı, İslam dışı yüzünü bir kez daha göstermiştir."dedi.

'Elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir terör örgütü eliyle ve bu örgüt bahane edilerek yerle yeksan edilen medeniyetimizin kadim şehirlerindeki yıkımları durdurmak, oluk oluk akan Müslüman kanını engellemek için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

'Bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden, gözümüzün içine bakıla bakıla 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulurken, kenara çekilip beklememizi isteyenler olabilir. Onların ne istedikleri değil, bizim ülke ve millet olarak ne istediğimiz önemlidir." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Maruz kaldığımız çok yönlü saldırıların, bizi oyundan çıkarıp yedek kulübesine bile değil, sahanın tamamen dışına atmaya matuf hamleler olduğunun farkındayız. Varsın, onlar kendi hesaplarını yapsınlar. Biz ülkemize güvenimizle, milletimizin desteğiyle, ordumuzun gücüyle bu oyunu kendimiz ve kardeşlerimiz için en hayırlı neticeye ulaştıracak şekilde yönlendirmekte kararlıyız."

'Türkiye'nin birliğine yönelik her saldırı can evimizden vurmayı hedefliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik her saldırı, bu iklimi bozmaya yönelik her söz, ister içeriden olsun ister dışarıdan her kutup, her adım doğrudan bizi can evimizden vurmayı hedefliyor. Ha ülkemizin ortasına bir atom bombası atmışsınız ha milletimizin birliğine, beraberliğine yönelik bir fitneyi ateşlemişsiniz. Bizim gözümüzde ikisi arasında fark yoktur." dedi.