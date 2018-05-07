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Bunlar DEAŞ’ın batı versiyonudur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar DEAŞ’ın batı versiyonudur." dedi.

Bunlar DEAŞ’ın batı versiyonudur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar DEAŞ’ın batı versiyonudur." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:19
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Bunlar DEAŞ’ın batı versiyonudur

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yazar ve siyasetçi 300 Fransızın Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemesine ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bozdağ, "Fransa eski Cumhurbaşkanı, azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar, siyasetçi; 'şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor' iftirasıyla Kuran'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir, DEAŞ’ın batı versiyonudur." dedi.

"Kuran’ı asla değiştiremezler"

Bozdağ, "Sarkozy değil bütün İslam düşmanları bir araya gelse Kuran'ın veya bir suresinin, ayetinin benzerini getiremez ve Kuran’ı asla değiştiremez." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağDeaş
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